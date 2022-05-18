美FDA授权辉瑞BNT 替5至11岁童打COVID-19第3剂

（法新社华盛顿17日电） 美国卫生监管机构今天宣布，全国5至11岁儿童如今将可接种辉瑞/BioNTech的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗加强针。

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美国食品暨药物管理局（FDA）局长克里夫（Robert Califf）在声明中说，FDA已授权辉瑞/BNT替5至11岁儿童施打加强针，以「针对COVID-19提供持续保护」。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）的专家委员会定19日就此议题开会。

FDA批准全美5至11岁儿童接种COVID-19疫苗加强针之际，美国疫情呈上升趋势，每天通报约9万例确诊病例，住院人数也增加。

克里夫说：「虽然大部分情况下，儿童感染COVID-19的严重程度往往低于成人，但Omicron变异株疫情已让更多孩子染疫住院，且儿童可能经历更长期影响，即便初期仅是轻症。」

据美国疾管中心统计，全美有2800万5至11岁儿童，截至目前有480万人染疫，其中约360人病故。

这个年龄层的美国儿童自2021年11月起即可接种辉瑞的前2剂疫苗，但到目前为止，完整接种人数不到30%。

FDA今天再次强调，接种疫苗对预防COVID-19演变为重症相当重要。

美国5岁以下幼儿目前还不能接种疫苗，但一个独立专家小组计划6月召开会议，审查辉瑞和莫德纳（Moderna）对这个年龄层的疫苗临床试验数据。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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