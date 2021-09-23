美FDA核准施打BNT追加剂 限65岁以上与高危族群

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（法新社华盛顿22日电） 美国食品暨药物管理局（FDA）今晚宣布，核准特定族群在完整接种辉瑞/BNT疫苗6个月后，追打第3剂，包括65岁以上民众、18岁以上具潜在疾病或因为工作性质的高危险族群。

美国FDA今天修改辉瑞/BNT的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗紧急使用授权，允许为3大族群追打第3剂疫苗，包括65岁以上民众、18至64岁罹患重症高风险群，以及工作时常暴露在病毒中、有较高风险出现严重并发症的18至64岁民众。

根据FDA新闻稿，追加剂须与第2剂至少隔6个月，之后能在任一时间点施打。此次授权仅限辉瑞/BNT疫苗，不包括同样以mRNA技术为基础的莫德纳（Moderna）疫苗。

美国总统拜登（Joe Biden）政府8月18日曾宣布，由于COVID-19疫苗效力随时间下降，对Delta变异株感染保护力也较弱，计划9月20日当周开始为全民追打第3剂，与第2剂间隔8个月。但官员当时强调，最后接种计画仍要视卫生当局评估而定。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）最新统计，美国单剂疫苗覆盖率约64%，其中1亿8238万人已完成接种。

© 2021 AFP