美IT公司Kaseya遭骇客攻击 约200家企业受影响

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（法新社旧金山2日电） 美国资讯科技管理公司Kaseya今天表示，其网路平台遭骇客勒索软体攻击，敦促客户关闭伺服器，影响约200家企业。

资讯科技公司Kaseya表示，已将受到攻击的VSA软体「使用客户中，限制在很小的百分比」，「目前估计全球不到40间公司」受到影响。

网路安全公司Huntress Labs稍早前在网路论坛Reddit表示，正在和成为攻击目标的伙伴合作，约200家企业「已被加密」。

勒索软体攻击通常涉及使用加密技术锁住系统中的资料，使得公司必须支付赎金，以重新取得权限。

根据纽西兰政府的电脑紧急应变团队（ComputerEmergency Response Team），骇客来自一个称为REvil的骇客组织。

根据美国联邦调查局（FBI），REvil也与上月全球最大肉品加工商之一JBS遇骇事件有关，导致JBS支付价值1100万美元（约新台币3.1亿元）的比特币给骇客。

包括软体开发公司SolarWinds、燃油管线营运业者殖民管线（Colonial Pipeline）在内等多家美国企业，近来也成为勒索软体攻击的目标，美国联邦调查局认为骇客的位置在俄罗斯。

© 2021 AFP