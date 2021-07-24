群众不耐封锁上街抗议 澳洲议员怒斥鲁莽自私

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（法新社雪梨24日电） 数以千计反对防疫封锁令的抗议群众今天在澳洲两座最大城市雪梨及墨尔本聚集，其中雪梨爆发警民冲突，多人被捕。

澳洲近期的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情趋严峻，雪梨实施长达一个月的居家令，反对者上街抗议，有一群人冲向骑警，同时丢掷盆栽和瓶罐。

地方媒体报导，在墨尔本，数以千计示威群众下午聚集在州议会外面，然后涌上街头。

这些群众没戴口罩，无视了避免非必要出行和公开聚集的防疫规定，而当局昨天才暗示，种种限制措施可能会持续到10月。

雪梨警方表示，已针对示威采取「显眼的治安行动」，且「目前已有一些人在行动中被捕」。

示威发起人声称这场活动是「自由」集会，在一些社群媒体网页上大肆宣传，这些网页也常被用来散播关于疫苗的不实消息和阴谋论。

雪梨所在的新南威尔斯州（New South Wales）今天通报新增163起确诊病例，这波疫情总共已在州内累计近2000例。

澳洲原本在疫情初期控制得宜，如今全国2500万人口中，约半数处于封锁令下，遍及数城。

澳洲人对诸多限制愈来愈不满，不遵守的大有人在，保守派政府未能提供足量疫苗，也饱受抨击。目前全国仅11%人口完整接种疫苗。

澳洲众议员琼斯（Stephen Jones）谴责示威群众是「自私鲁莽的蠢货」。他说：「没人想被封锁。就是因为你们这样，封锁才要持续。」

© 2021 AFP