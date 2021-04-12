翁山苏姬又被控新罪名 累计已遭6项指控

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（法新社奈比多12日电） 缅甸军方持续血腥镇压反政变群众之际，被废黜的缅甸文人政府领袖翁山苏姬委任律师今天表示，他的当事人又多背一条因触犯天然灾害管理法的刑事指控。

因军方废黜翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）领导的文人政府并夺权，自2月1日凌晨发动政变以来，这位现年75岁的诺贝尔和平奖得主被关押至今仍未公开现身。

位于缅甸首都奈比多（Naypyidaw）的法院今天开庭，翁山苏姬视讯聆讯后，委任律师敏敏索（Min Min Soe）表示：「依据天然灾害管理法第25条规定，她又再受到指控，累计她已被控6项罪名，其中5项指控在奈比多，还有一项指控在仰光（Yangon）。」

伊洛瓦底江杂志社（The Irrawaddy）报导，缅甸军政府先前已给翁山苏姬安上5项罪名，包括违反进出口法、通讯法、国家机密法及意图煽群众动乱等。她先前在另一起案件也被控违反天灾管理法。

缅甸军政府发言人上月表示，翁山苏姬任内收受价值60万美元（约新台币1708万元）的贿款另加黄金，且收贿消息已经查证属实，正在侦讯诸多相关人等。

不过她的另一名辩护律师金蒙绍（Khin Maung Zaw ）指出，军政府指控翁山苏姬贪污「毫无根据」，是夺权的军事将领在「非法抹黑」。

敏敏索指出，目前软禁在奈比多的翁山苏姬健康状况似乎还不错，但是不晓得她是否知情，过去两个月缅甸全境爆发反政变抗争。

为镇压越演越烈的反军统抗争，缅甸军方将领采取日益凶残的手段，同时指控翁山苏姬多项罪名，恐使她终身褫夺公权。

人权团体缅甸援助政治犯协会（Assistance Association for Political Prisoners）指出，自军方发动政变至今已届满70天，累计超过700个平民丧命，超过3000人被捕。

敏敏索说，翁山苏姬今天当庭要求准许她在押期间会见律师。下次开庭的时间预计在4月26日。（译者：曹宇帆/核稿：陈正健）

© 2021 AFP