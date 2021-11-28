翁山苏姬被控煽动叛乱案30日首先宣判

（法新社缅甸奈比多28日电） 缅甸遭罢黜的领导人翁山苏姬被控煽动叛乱，将于30日聆听判决。她被控连串罪名，这是军政府法庭将宣布的第一个判决，而她有可能共将被判入监数十年。

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缅甸军方2月1日推翻翁山苏姬领导的政府，结束了这个东南亚国家短暂的民主时期后，曾获诺贝尔和平奖的翁山苏姬就一直遭到拘禁。

根据缅甸监督组织的资料，军方镇压异议人士已造成超过1200人丧命，逾1万人被捕。

如果煽动群众对抗军方的指控被判有罪，翁山苏姬将面临3年的牢狱之灾，而分析家表示，这只是为了将这位民主象徵人物从政坛上永远抹去的其中一项指控。

但他们又说，缅甸军政府计画如何对付翁山苏姬仍是未知数，有关当局也可能会延后宣布判决。

宣判程序将在首都奈比多（Naypyitaw）的特别法庭进行，记者不准采访，翁山苏姬的律师也不准对媒体发言。

政变几天后，翁山苏姬即被控数项离奇罪名，包括非法持有无线电通讯设备，以及在2020年选举过程中违反防疫规定。她所属全国民主联盟（NLD）赢得那次选举。

缅甸军政府一步步的在翁山苏姬身上添加了许多的罪名，其中包括违反官方的机密法、贪腐、选举舞弊等。

76岁的翁山苏姬现在工作日大多要到军政府的法庭应讯，她的法律团队上个月表示，忙碌行程已对她的健康造成了影响。

先前曾在缅甸工作的马迪森（David Mathieson）说：「我几乎可以确定，翁山苏姬将遭受严厉的判决。」

「问题是她被监禁的情况会是怎样？她会被关在拥挤的女监，待遇和一般囚犯相同，或是获得礼遇？」

© 2021 AFP