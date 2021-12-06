翁山苏姬遭判刑4年 国际人权机构纷纷谴责

（法新社仰光6日电） 缅甸军政府发言人今天表示，遭罢黜的文人领袖翁山苏姬因煽动群众对抗军政府及违反COVID-19防疫规定，遭法院判刑4年。国际特赦组织等国际人权机构纷纷谴责这项判决。

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军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）表示，依据「刑法第505（b）条和天灾管理法」，翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）涉及的指控各判2年有期徒刑。

绍敏通表示，前总统温敏（Win Myint）也因为相同指控遭判4年徒刑。他还说，他们两人目前还不会入监服刑。

他表示，翁山苏姬与温敏将在首都奈比多（Naypyitaw）面对其他指控的审判。

国际特赦组织（Amnesty International）也谴责缅甸军政府。区域倡议副秘书长Ming Yu Hah表示：「翁山苏姬因这些不实罪名被判重刑，是军方决心消灭所有反对派及扼杀缅甸民主又一例证。」

「法院荒谬、腐败的判决是任意惩罚毁灭模式的一部分，自2月军事政变以来，已有超过1300人遇害，数千人被捕。」

国际危机组织（ International Crisis Group）资深顾问霍塞（Richard Horsey）告诉法新社，这些判决「关乎报复，以及军方权力的展示」。

「但她若被送进监狱，才会让人讶异。她比较可能会在自宅或当局的招待所，服完这个刑期，以及之后其他的刑期。」

© 2021 AFP