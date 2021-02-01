翁山苏姬遭拘禁 澳洲警告缅甸军方立即放人

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨1日电） 缅甸国务资政、实质领导人翁山苏姬与总统等高阶官员遭到军方拘留，澳洲今天要求「立刻」放人，并警告，缅甸军方这项举动是「再度试图夺取国家控制权」。

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）表示：「我们呼吁缅甸军方尊重法治，透过合法机制解决争端，并立即释放所有文人领袖，以及所有遭非法拘禁的人。」

缅甸文人政府与势力庞大的军方紧张局势近日来增温。翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）领导的「全国民主联盟」（National League for Democracy）去年11月大选赢得压倒性胜利，在国会上下两院476席赢得396席，但遭缅甸军方指控选举存在大规模舞弊。

议员原本今天要齐聚首都奈比多（Naypyitaw），召开大选以来的国会首场会议。

「全国民主联盟」发言人苗纽（Myo Nyunt）今天稍早表示，翁山苏姬、总统温敏（Win Myint）在清晨时分「遭人带走」。

且法新社引述党消息来源说，缅甸克伦邦（Karen State）首席部长与其他几个地区的部长同样遭到拘留。

苗纽说，目前并不清楚新任国会议员们将遭遇什么状况。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP