老板遭制裁害门票不能卖 切尔西吁英政府网开一面

（法新社伦敦14日电） 英超豪门切尔西（Chelsea）今天敦促英国政府，尽管俄罗斯籍老板阿布拉莫维奇遭制裁，资产遭冻结，英国政府仍应允许切尔西贩售球赛门票。

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俄国入侵乌克兰后，英国上周对阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）祭出多项措施，之后发给切尔西特殊执照，以防切尔西与英国政府称为俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）亲信的阿布拉莫维奇有新收入进帐。

切尔西队今天发布声明指出，正在敦促各部会给予球队售票的权利，球团每天都在开会设法修订这张执照。

根据新订的严格规定，切尔西不得在主场售票、不得向造访主场史丹福桥球场（Stamford Bridge）的客场球迷售票，也不能在「蓝军」于客场出战时向希望观战的球迷售票。

声明指出：「我们敦促政府放行，让球迷能购买门票。」

切尔西拿到的特殊执照先前已经修订过，原本比赛日的开销限制从50万英镑提高到90万英镑。切尔西表示，将推动进一步修订，好让球队尽可能正常营运。

英国首相强生（Boris Johnson）的发言人今天稍早呼吁切尔西球迷，别在比赛中高喊阿布拉莫维奇的名字。

© 2022 AFP