老虎伍兹回来了 睽违17个月复出盼再演惊奇

（法新社乔治亚州奥古斯塔6日电） 睽违17个月后，高球名将老虎伍兹明天将在美国名人赛重返球场，放眼平纪录的第6件绿夹克。若能一举封王，将是他多次复出惊奇不断的生涯中，最神奇的东山再起。

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17个月前参加2020年名人赛（Masters）后，伍兹（Tiger Woods）2021年2月发生严重自撞车祸，右小腿经过开刀后植入钢条、打入骨钉加以固定。

在病床上躺了3个月，之后靠轮椅代步更久，再来进阶到靠拐杖助行；如今，伍兹自认不仅能在7510码的奥古斯塔国家高球俱乐部（Augusta National）步行打4轮没问题，甚至还有机会追平「金熊」尼克劳斯（Jack Nicklaus）6座名人赛冠军纪录。

记者一针见血询问，是不是自认封王有望，伍兹回答说：「没错。」

这么多年来，历经受伤、复出的伍兹总是说，若是不觉得能赢球，就不会参赛，「72洞是条漫漫长路，会是个很艰难的挑战，但我欣然接受」。

2008年伍兹带着1条断腿和膝盖韧带撕裂伤勇夺美国公开赛（US Open）冠军，之后足足等了11年、历经5次背部手术后，他才在2019年名人赛封王，生涯四大赛冠军累计达到15座。

卫冕者松山英树（Hideki Matsuyama）赶着恢复体能；北爱名将麦克罗伊（Rory McIlroy）仍在追逐首座名人赛冠军，志在完成生涯大满贯的最后1块拼图。

舍夫勒（Scottie Scheffler）带着新科球王头衔来参加今年首场大赛，但世界排名第2的西班牙名将拉姆（Jon Rahm）与另外4位好手，随时都有可能把舍夫勒拉下世界第1宝座。

其他参赛的选手还有英国公开赛（British Open）冠军森川柯林（Collin Morikawa）、在联邦快递杯（FedEx Cup）封王的坎特雷（Patrick Cantlay）、挪威新星霍夫兰（Viktor Hovland）、澳洲好手史密斯（Cameron Smith）等人。

订阅《早安世界》电子报 每天3分钟掌握10件天下事请输入电子信箱订阅但尽管好手云集、多个球洞改变，种种消息和伍兹复出相比，都要相形失色。从上周在奥古斯塔国家俱乐部练球开始，伍兹一举一动都受到球迷和名嘴的密切关注，他的挥杆、他的动作、他的步态，甚至他穿的球鞋不再是耐吉（Nike）而是对手品牌FootJoy，都是大家注目焦点。

伍兹3日在推特上写道，他参赛是不是只有激发球迷热情这个作用，「要到比赛才知道」，但「我想，能让自己再次来到这里，走到这种程度，已经算是成功了」。

© 2022 AFP