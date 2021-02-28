老虎伍兹精神状况良好

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（法新社洛杉矶26日电） 美国高尔夫球名将老虎伍兹（Tiger Woods）23日发生严重车祸事故受重伤，他在洛杉矶的西达斯西奈医学中心接受两天治疗后，目前逐渐康复且「精神状况还不错」。

老虎伍兹的腿部因为车祸而有开放性骨折，脚踝也出现碎裂情况，23日他在哈柏-加州大学洛杉矶分校医学中心（Harbor-UCLA Medical Center）接受紧急手术，24日晚间再转往西达斯西奈医学中心（Cedars-Sinai Medical Center）。

老虎伍兹个人推特帐号发表声明说，目前他逐渐康复且精神状况还不错，「老虎和家人们感谢大家在过去几天给予的支持与留言」。

生涯囊括15座大赛冠军的伍兹，23日早晨在洛杉矶郊区独自驾车，当时他的休旅车撞上分隔岛，并冲到对向车道又撞上一棵树，接着车身翻滚多次。

26日发布的声明并未详述他在西达斯西奈医学中心接受甚么样的后续治疗。西达斯西奈医学中心位于洛杉矶以西15公里，因收治好莱坞的富豪显贵而闻名遐迩。

洛杉矶郡警长比亚努维瓦（Alex Villanueva）24日指出，伍兹不会面临车祸事故的相关指控，他还说：「这就是一桩事故，交通事故不是犯罪。但很不幸，车祸就是发生了。」（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP