老虎伍兹职涯收入17亿美元 入列富比世亿万富翁榜

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（法新社迈阿密11日电） 美国商业杂志「富比世」（Forbes）报导，高球名将老虎伍兹（Tiger Woods）加入「篮球之神」乔丹和「小皇帝」詹姆斯等净资产至少10亿美元的菁英运动员行列。 拥有15座大赛冠军的老虎伍兹在自撞车祸中差点失去右腿，14个月后于今年4月重返美国名人赛。根据富比世，他迄今的职业生涯中共获逾17亿美元比赛奖金、代言和其他商业交易收入。