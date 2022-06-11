老虎伍兹职涯收入17亿美元 入列富比世亿万富翁榜
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（法新社迈阿密11日电） 美国商业杂志「富比世」（Forbes）报导，高球名将老虎伍兹（Tiger Woods）加入「篮球之神」乔丹和「小皇帝」詹姆斯等净资产至少10亿美元的菁英运动员行列。 拥有15座大赛冠军的老虎伍兹在自撞车祸中差点失去右腿，14个月后于今年4月重返美国名人赛。根据富比世，他迄今的职业生涯中共获逾17亿美元比赛奖金、代言和其他商业交易收入。
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老虎伍兹拥有82座美巡赛（PGA Tour）冠军，追平美国已故传奇球星史尼德（Sam Snead）生前创下的历史纪录。但富比世表示，他从高尔夫获得的奖金占不到他职业生涯收入的10%，他的大部分净资产来自耐吉（ Nike）和劳力士（Rolex）等品牌的代言。 尽管46岁的老虎伍兹没有参加沙乌地阿拉伯资助的利夫国际邀请赛（LIV Golf Invitational Series），仍晋升为亿万富翁俱乐部的一员。 本月稍早，利夫高尔夫执行长诺曼（Greg Norman）告诉「华盛顿邮报」（The Washington Post），老虎伍兹拒绝高达9位数「惊人的巨额」报价。 6座NBA总冠军乔丹是第一位达到净资产至少10亿美元里程碑的运动员；就在上周，4座NBA总冠军詹姆斯也加入此行列，富比世估计这位洛杉矶湖人球员身家为10亿美元。
© 2022 AFP