老虎伍兹车祸双腿严重骨折 金熊尼克劳斯大表担忧

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（法新社华盛顿23日电） 美国高尔夫名将老虎伍兹今天发生车祸，他虽无生命危险，但双腿严重骨折，包括「金熊」尼克劳斯等人纷纷表达担忧。

老虎伍兹（Tiger Woods）驾驶的车辆今天在加州洛杉矶郡偏离车道，滚下山坡后翻覆在山坡下，整起车祸并未涉及其他车辆或乘客。由于老虎伍兹座车的车体严重变形，救难人员必须动用破坏器材，才能将他从车内救出。

车祸现场画面显示，老虎伍兹的座车严重毁损且车窗全破，但他虽双腿都有复杂性骨折，不过没有生命危险。

洛杉矶郡警方说，救护人员及警消到场时，老虎伍兹是清醒的，也能与他们沟通。警方说，目前没有证据显示驾驶有受到毒品、药物或酒精的影响，车祸原因还待厘清。

消息一出，高尔夫传奇球星尼克劳斯（JackNicklaus）大表震惊，在社群网站推特（Twitter）贴文说，妻子「芭芭拉（Barbara）和我刚听说老虎伍兹出了意外，我们和其他人一样十分的担心」。

尼克劳斯生涯在大赛共获18座冠军，是唯一比老虎伍兹拿过更多大赛冠军的球员。他推文说，「在这个艰难的时刻，我们衷心支持他，并为他祈祷，请大家集气祝福老虎伍兹，祝他手术成功，康复之路也能一切顺利。」

世界排名第3的美国好手汤玛斯（Justin Thomas）说：「我希望老虎伍兹没事，这种事真让我不舒服。」他说：「听到自己好友发生这样的意外，真的很让人痛心。天啊！我只希望他没事。我很担心他的孩子们，他们一定十分难过。」

台湾选手潘政琮也在推特上发了3双「祷告的手」贴图，为老虎伍兹祈福。

美国职篮NBA传奇球星魔术强森（Magic Johnson）推文说：「大家一起为老虎伍兹祈祷吧！他刚发生严重车祸。让我们祈祷他早日康复。」

45岁的老虎伍兹，1996年转入职业，当年获选为美巡赛年度最佳新人，生涯至今拿过82座美巡赛冠军和15座大赛冠军，且曾高居球王宝座长达683周，目前世界排名50。

© 2021 AFP