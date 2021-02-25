老虎伍兹车祸右脚开刀打钢钉 当局排除酒驾可能

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（法新社洛杉矶24日电） 美国当局今天表示，昨天发生车祸受到重伤，已开刀在右小腿及脚踝打入钢钉的美国高球名将老虎伍兹（Tiger Woods）「并未酒驾」。

法新社报导，洛杉矶郡警长比亚努维瓦（Alex Villanueva）告诉记者：「有很多情况会被控鲁莽驾驶，但这次单纯是意外。」

他说，如果调查结果指证老虎伍兹当时没有专心驾驶或有超速情况，他可能面临的，最多仅属轻罪的违规。

「一定有什么原因造成这起车祸，且不论此案违规情况为何，都会有行车电脑代码记录下来。」

比亚努维瓦表示，他希望老虎伍兹那辆全新的运动休旅车（SUV）车内配有数据资料记录器，那将有助于厘清肇事原因。

「显然我们希望会有这个黑盒子，我们将因此有车速的资料，那可能是造成这起意外的因素。」

45岁的老虎伍兹昨天早上独自驾车，座车在洛杉矶近郊一处常见致命意外的地点发生车祸，当时没有牵扯其他车辆。

消防和医护人员动用破坏机具，才把拿过15座大赛冠军的老虎伍兹从严重毁损、变形的车中救出，将他送到医院接受治疗，并在那家医院开刀，治疗有右小腿及脚踝。

© 2021 AFP