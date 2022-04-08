老虎伍兹车祸复出 名人赛首轮71杆并列第10

（法新社乔治亚州奥古斯塔7日电） 在腿部因车祸严重受伤14个月后，高球名将老虎伍兹（Tiger Woods）令人难以置信地复出，今天打出低于标准杆1杆的71杆并列第10名，在美国名人赛缴出不错的开局。

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这位15次大赛冠军得主正在寻求平纪录的第6件绿夹克，今天他抓下3只小鸟和2次柏忌，落后暂居领先的韩国选手任成宰4杆。

伍兹在标准杆3杆的第16洞推进一记29�盏男∧瘢�并在标准杆4杆的第18洞推进一记10�盏男∧褡鑫�第一轮的结尾。

这位46岁的超级巨星，目前世界排名已滑落至第973，在这一轮的大部分时间里，他步行的速度放慢，并且不和他的比赛伙伴走在一起，有时在上坡时会以球杆当拐杖。

伍兹在2021年2月发生严重自撞车祸，右小腿经过开刀后植入钢条、打入骨钉加以固定。他说，他仍然忍着痛打球，但他康复速度惊人，得以重返美国名人赛。25年前，伍兹在名人赛拿下个人第一座大赛冠军。

若今年能称霸名人赛，伍兹将成为最年长的名人赛冠军，比1986年的尼克劳斯（Jack Nicklaus）大3周，也将成为米克森（Phil Mickelson，50岁）和波罗斯（Julius Boros，48岁）之后，第3年长的大赛冠军。

© 2022 AFP