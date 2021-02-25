老虎伍兹车祸重伤 麦克罗伊：谈复出太早

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（法新社洛杉矶24日电） 美国高球名将老虎伍兹（Tiger Woods）才因车祸重伤，在右小腿及脚踝打入钢钉，外界就已开始评估他的复出之路，北爱尔兰好手麦克罗伊则称谈复出还太早，现在最重要的是恢复健康。

法新社报导，洛杉矶郡警长比亚努维瓦（Alex Villanueva）告诉记者：「有很多情况会被控鲁莽驾驶，但这次单纯是意外。」

45岁的老虎伍兹昨天早上独自驾车，座车在洛杉矶近郊一处常见致命意外的地点发生车祸，当时没有牵扯其他车辆。

消防和医护人员动用破坏机具，才把拿过15座大赛冠军的老虎伍兹从严重毁损、变形的车中救出，将他送到医院接受治疗，并在那家医院开刀，治疗右小腿及脚踝。

拿过4次大赛冠军的麦克罗伊（Rory McIlroy）今天表示，人们怀疑老虎伍兹高球生涯的想法一点也不重要，因为这位高球巨星正努力从车祸中受到的严重伤势康复过来。

来自北爱尔兰的麦克罗伊告诉记者：「现阶段我认为大家应该要心怀感激，因为他还在这里、他还活着、他的孩子们没有失去父亲，这是最重要的事了，现在问高球的事还太遥远，此刻甚至还不在未来蓝图上。」

PGA巡回赛主席摩纳翰（Jay Monahan）同意麦克罗伊的看法，并称将全心全意投入，以各种可能的方式支持老虎伍兹。

摩纳翰说：「我认为现在唯一重要的事，是他的健康。」

© 2021 AFP