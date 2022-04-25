老鹰主将杨恩只获9分 巴特勒轰36分率热火听牌

（法新社亚特兰大24日电） 老鹰主将杨恩今天只获9分，让热火在巴特勒攻下全场最高36分带领下，以110比86获胜，在季后赛首轮以3比1「听牌」。

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美国职篮NBA东区季后赛首轮，头号种子迈阿密热火在系列赛前3战打完后，以2比1领先第8种子亚特兰大老鹰。

今天在老鹰主场的第4战，地主球员韩特（De'Andre Hunter）首节包括三分球3投全进在内、4次出手全部命中，个人独得11分，带领老鹰以26比25领先热火。

次节热火在巴特勒（Jimmy Butler）单节13分的带领下拿下30分，反观老鹰只有他们本季单节最低的15分进帐，因此在上半场打完时，热火反以55比41领先老鹰14分。

热火主力劳瑞（Kyle Lowry）因为左腿拉伤，这场比赛没有出赛，但热火在没有纯控球后卫组织的情况下，在上半场居然完全没有出现失误，创下队史纪录。

下半场老鹰未能扭转局势，终场热火就以24分的差距轻松击败老鹰。

热火的巴特勒今天包括三分球2投1中在内、21次出手命中12球，加上12罚11中，攻下全场最高36分，并抓下10篮板、送出4次助攻。塔克（P.J. Tucker）、阿德巴约（Bam Adebayo）都拿下14分，斯特鲁斯（Max Strus）、文森（Gabe Vincent）分获12分、11分。

韩特此役攻下老鹰全队最高的24分，替补的诺克斯（Kevin Knox）拿下12分次之，柯林斯（John Collins）则有11分进帐。

老鹰头号主将杨恩（Trae Young）今天一共出手11次，其中10次是在三分线外，只命中其中3球，仅拿下个位数的9分，他的表现是老鹰今天输球的一大关键。

热火今天获胜，在系列赛取得3胜1负的「听牌」优势，两队接下来将于26日（台湾时间27日）在热火主场进行第5战，热火最快可于当天晋级季后赛次轮。

© 2022 AFP