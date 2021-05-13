老鹰尼克双双确定重回NBA季后赛

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶13日电） 美国职篮NBA亚特兰大老鹰今天后来居上力克华盛顿巫师，纽约尼克则靠克里夫兰骑士击退波士顿塞尔蒂克，双双确定重返季后赛；洛杉矶湖人击败休士顿火箭后仍有望直入季后赛。

湖人在两大巨星詹姆斯（LeBron James）和戴维斯（Anthony Davis）因伤缺阵的情况下，和火箭战得难分难解，靠着板凳球员库兹马（Kyle Kuzma）在终场前6.9秒上篮拿下超前分，助球队终场以124比122险胜。

此役湖人能拿下三连胜，何顿-塔克（Talen Horton-Tucker）贡献23分并有10次助攻，德拉蒙（Andre Drummond）拿下20分和10篮板，库兹马则有19分、10篮板和7助攻。火箭的布鲁克斯（Armoni Brooks）拿下职业生涯最佳的24分，欧里尼克（Kelly Olynyk）也贡献24分。

例行赛季即将在16日结束，湖人在NBA西区排名第7 ，落后排名在前的达拉斯独行侠和波特兰拓荒者都是一场胜差，若能超前进入前六名，即可直接晋级季后赛，否则将必须靠第7至第10名的附加赛争夺季后赛门票。

老鹰以120比116击败巫师后，暂列东区第4名，已确定自2016年赛季以来首次晋级季后赛。此役杨恩（Trae Young）为老鹰砍下33分，鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）也贡献20分，在终场前24.8秒射进超前比分三分球的柯林斯（John Collins）拿下18分；巫师巨星卫斯布鲁克（Russell Westbrook）独得34分，并有15次助攻。

尼克则是靠骑士以102比94击败塞尔蒂克，确定坐稳东区第六名，自2013年以来首次重回季后赛。

© 2021 AFP