老鹰杨恩遭守死 公鹿双雄联手扳回一城

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（法新社洛杉矶25日电） 美国职篮NBA公鹿球星安特托昆博今天轰进全场最高的25分，哈勒戴攻下22分，助球队在东区冠军赛次役以125比91狂胜老鹰，在七战四胜制系列赛扳回一城，以1比1战成平手。

在东区冠军赛首战，亚特兰大老鹰靠杨恩（Trae Young）轰下生涯季后赛新高的48分、终场以3分险胜密尔瓦基公鹿，拔得头筹；但杨恩今天被公鹿看管，上半场8投2中，并有8次失误，全场只得15分，成为老鹰吞败的主因之一。

公鹿主将安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）此役主宰禁区，除攻进25分外，另有9篮板和6助攻，表现抢眼。哈勒戴（Jrue Holiday）贡献22分外，上半场成功防守杨恩，厥功至伟。罗培兹（Brook Lopez）贡献16分，包括在老鹰卡佩拉（Clint Capela）面前灌篮得分，令人惊艳。

公鹿与老鹰第一节势均力敌，本节打完，公鹿以34 比28领先老鹰。

公鹿在第二节一开始打出一波13比7攻势，取得47比35领先，将领先幅度拉大到12分，此后势如破竹，打到本节剩下3分33秒时，公鹿以64比40，领先24分。

公鹿一路豪取分数，将领先幅度愈拉愈大，第二节打完取得77比45，领先达到32分之多，奠定胜基。公鹿第二节豪取43分，老鹰只得17分。

公鹿第三节与第四节分别攻进26分和22分，成功保住战果。老鹰反扑无力，最后两节分别得到18分和28分，俯首称臣。

© 2021 AFP