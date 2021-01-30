考量安全 立陶宛禁用中国同方威视机场安检设备

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（法新社维尔纽斯29日电） 北大西洋公约组织（NATO）成员国立陶宛官方今天表示，基于安全疑虑，已禁用中国「同方威视技术股份有限公司」制造的机场安全监控设备。

西方国家对中国在关键基础设施上的投资，抱持愈来愈大的疑虑，包括第5代行动通讯（5G）电信网路。

立陶宛总理席莫尼特（Ingrida Simonyte）的发言人亚基赖提尼（Rasa Jakilaitiene）告诉法新社，政府指派的一个委员会做出结论，认为同方威视公司「不符国家安全利益」。同方威视先前积极争取立陶宛机场监控设备的合约。

亚基赖提尼不愿详述，仅说国家机关提供的资料列为机密。

中国驻立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）大使馆稍晚表示，禁用同方威视设备的决定「明显出于政治动机」。

美国驻立陶宛大使吉克瑞斯特（Robert Gilchrist ）则说，他乐见「保护立陶宛国家安全及关键基础设施的行动」。

「华尔街日报」去年曾报导，美国政府机关号召欧洲政府不要在机场采用同方威视的系统。

美方也称中国另一大企业华为技术公司是「对国家安全的威胁」、「向中国共产党负责」。华为和中国外交人员都否认这类指控。

欧洲联盟成员国立陶宛在北大西洋公约组织是美国坚定盟友，美军有部队在当地驻扎，立陶宛同时也希望有更多军力，以对抗邻国俄罗斯。

立陶宛国会的国安暨国防委员会主席卡斯基乌纳（Laurynas Kasciunas）说：「这个决定显示立陶宛不愿成为中国形塑及掌控的科技圈一环。」

立陶宛情报机关在年度报告中示警，「中国投资积极渗入」，构成各种风险，例如「失去对资源及基础设施的控制、市场操纵及政治影响力」。

© 2021 AFP