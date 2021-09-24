耐吉下修销售预测 供应链货运延宕加剧

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（法新社纽约23日电） 全球运动用品供应商耐吉公司（Nike）今天报告下修销售预测，并指供应链上众多问题导致配送货的延宕，预料未来数季销售将会减损。

耐吉财务长佛兰德（Matt Friend）在与分析师线上会议中表示，耐吉忙着处理从亚洲制造中心到北美的船运时间翻倍问题，以及越南和印尼大厂因当地政府实施COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施而暂时关闭的难题。

佛兰德说，2021年多半时间货运情况糟糕，而最近一季「甚至更加恶化」；他指明是港口积压待拨订货、铁路壅塞以及劳工短缺等问题。

耐吉目前预期2022会计年度销售成长将会是「中间的个位数」，而早先预测是「两位数出头的成长」。

耐吉公布，至8月31日止的一季获利19亿美元，较上年同期成长23%；营收攀升16%至122亿美元，但仍比分析师预期的数字短少2亿多美元。 佛兰德说，耐吉在北美、欧洲、中东及非洲地区面临船运时间延长问题，而在中国的销售也有减损，主因当地政府在7月实施防疫限制令的缘故。 佛兰德表示，印尼的制造厂恢复了生产，但多数越南工厂自夏季以来都停工了；耐吉预期越南厂会在10月复工，也即耐吉要损失大约10周的产期。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP