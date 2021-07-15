耗时20年 WTO试图让全球渔业谈判起死回生

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（法新社日内瓦15日电） 世界贸易组织（WTO）今天召开部长级会议，试图让全球渔业谈判起死回生，但针对禁止渔业补贴进行磋商的过程，仍有无数绊脚石。

WTO秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在会议前态度审慎乐观，表示164个成员国有可能达成延宕20年的「历史性」协议。

她在14日发布于Project Syndicate的社论中表示：「虽然没有人期待奇迹发生，这场会议依旧是让达成协议近在咫尺的黄金机会。」

她说：「若没办法达成协议，将会危害海洋生物多样性，以及鱼类资源的永续性。许多人的食物和收入都仰赖鱼类资源。」

会谈目标在于禁止渔业补贴。渔业补贴被认为造成非法与未受规范捕捞，酿成过渔，威胁到鱼类资源与渔业的永续性。

联合国农粮组织（Food and Agriculture Organization）在2017年评估，全国有1/3鱼类资源遭到过度捕捞。

根据WTO，全球渔业每年补贴金额在140亿美元至540亿美元之间。

长达20年的协商因为各种议题颠簸，包括联合国要求发展中与最贫穷的国家应该得到特殊对待。

© 2021 AFP