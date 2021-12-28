耶诞假期收836只鹦鹉 美动物救援组织喊震惊

（法新社华盛顿27日电） 美国一家动物收容所在耶诞周末假期收了836只长尾小鹦鹉，令所方「震惊」不已。这群鹦鹉本来全被饲主关在同一个房间，由饲主的儿子分两批送到收容所。

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位于密西根州的「底特律动物福利组织」（Detroit Animal Welfare Group）在脸书（Facebook）贴文写道，他们收到没料到的「耶诞礼物」，并指这些鸟儿本来所处的情况非常不健康。

底特律动物福利组织说，第一批共497只鸟23日被塞在7个笼子里送抵收容所，26日饲主的儿子又带了339只鸟儿前来。

底特律动物福利组织在脸书写道，「饲主不负责任的行为令人火大」，鸟儿们「快被彼此闷死，需要立即协助」，「我们很震惊，但没办法拒收」。

在与其他在地机构通力合作下，底特律动物福利组织替这群鹦鹉找到临时居所。他们说：「真是动员一整个村庄，才帮助得了这些动物。」

饲主的儿子告诉底特律动物福利组织负责人勒本蒂（Kelly LeBonty），他认为父亲本来只打算繁殖一些小鸟，结果情况失控，现在每月得花1200美元（约新台币3万3000元）来养所有的鸟。

© 2021 AFP