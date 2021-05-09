耶路撒冷以巴冲突数百伤 以色列遭阿拉伯国家谴责

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（法新社苏丹喀土穆9日电） 数以百计的巴勒斯坦人本周末因与以色列维安部队起冲突而受伤，阿拉伯国家纷纷谴责以色列，包括去年同意与以色列关系正常化的苏丹等4个国家。

东耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）院区和旧城（Old City）周边，近日爆发2017年以来最严重的暴力事件。这是受到犹太屯垦者多年来试图接管巴勒斯坦人的住宅所刺激。

苏丹、摩洛哥、阿拉伯联合大公国、巴林都表态批评以色列。4国去年都同意或已经正常化与以色列的关系。

苏丹外交部昨晚发布声明，形容以色列在耶路撒冷对待巴勒斯坦人的措施是「镇压」和「胁迫行为」。声明并呼吁以色列政府克制，「勿单方面采取行动，降低恢复和平协商的机会」。

阿联与巴林也谴责以色列维安部队7日闯入艾格撒清真寺，接着又镇压试图进入清真寺的信徒。阿联政府敦促以色列当局负起责任，让圣地暴力情势降温；巴林政府要求以色列政府停止挑衅耶路撒冷人民。

与此同时，摩洛哥表达「深度关切」这起暴力事件，并提到国王穆罕默德六世（King Mohammed VI）「认为这类暴力事件…可能加剧紧张」。

沙乌地阿拉伯外交部也说，沙国「拒绝」以色列把巴勒斯坦家庭撤出耶路撒冷的计画，并要求恢复1967年以前的边界。

以色列在1967年的六日战争（Six-Day War）期间占领东耶路撒冷，随后加以兼并。国际社会多半不承认此举。

© 2021 AFP