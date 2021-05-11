耶路撒冷以巴冲突 巴勒斯坦伤者众多挤满医院

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（法新社耶路撒冷10日电） 以色列警方与巴勒斯坦群众近日在耶路撒冷的艾格撒清真寺一带激烈冲突，受伤的巴勒斯坦人今天挤满了东耶路撒冷一所医院，有数人被橡胶子弹击中，失去眼睛。

19岁的木工艾泽丁（Ezzedine）来自约旦河西岸的那不鲁斯（Nablus），他说，马卡赛德（Makassed）医院的医师告诉他，他的左眼在冲突中受伤，无法恢复视力。

艾泽丁是家里的幺子，上有5名兄姊，他不愿透露姓氏，因为他是违法溜进耶路撒冷来祈祷。他表示，他7日晚间来到艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）为斋戒月祈祷，以色列警方却施放闪光弹和催泪瓦斯。

艾泽丁接受法新社访问时说：「他们想夺走不属于他们的地方。」他指的是艾格撒清真寺，这座建筑是伊斯兰第3大圣地，同时也是犹太人尊崇的「圣殿山」（Temple Mount）。

以色列自称致力维护穆斯林在艾格撒清真寺祈祷的权益，是不得已才在清真寺周围镇压巴勒斯坦人挑起的暴动。

自7日以来，艾格撒清真寺和以色列控制的东耶路撒冷其他地方发生暴力冲突，已有超过700名巴勒斯坦人和近30名以色列警察受伤。警方表示，今天有9名警察受伤，7日晚间则有18人受伤。

马卡赛德医院主管法胡德（Adnan Farhoud）说，今早有100名伤患来到医院，自冲突爆发以来，约200人就医。

他表示，今早来就医的人，多数伤在头部、胸部和手脚，他指称，以色列警方意图造成重伤。他说：「你朝人头部射击，就是有意伤人。」

法胡德表示，这波暴力虽然不像1990年那么严重，但也是他多年来所知最严重的耶路撒冷暴力事件。1990 年，近20名巴勒斯坦人在艾格撒清真寺与警方冲突中丧命。

法胡德说：「以前（警方）用的是实弹，现在是用橡胶子弹。」橡胶子弹虽不致命，仍可造成重伤。

24岁的希拉吉（Siraj）坐在轮椅上，他的牛仔裤被撕裂，双腿都裹在纱布里。他说，他到艾格撒清真寺祈祷，以色列警方进入后开始施放闪光弹，他因此受伤。

希拉吉叙述：「他们朝每个人开枪，不分老幼。他们对着我施放一颗闪光弹，打中我的腿。很痛，希望痛苦很快减轻。」

希拉吉认为以色列警方「挑衅年轻人」，而以色列领袖们坚称警方只是因应暴动群众的危险举止。

巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent）统计，今早冲突的受伤人数超过334人，其中逾200人住院，5人状况危急。

© 2021 AFP