耶路撒冷再爆以巴警民冲突 数百人受伤

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（法新社耶路撒冷10日电） 巴勒斯坦人和以色列警察今天在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）附近爆发重大冲突，造成数百人受伤。

巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent）对记者发布简短声明，表示「有数百人因冲突受伤」，约50人被送往医院。

根据法新社记者，现场有数百人朝以色列安全部队投掷杂物，警方则以闪光弹、催泪瓦斯和橡胶子弹反击，造成数十人受伤。

耶路撒冷其他地区也可以听到闪光弹爆炸声和救护车鸣笛声不绝于耳。

以色列原订今天举行耶路撒冷日（Jerusalem Day）游行，纪念以色列在1967年六日战争中收复耶路撒冷老城，在此之前却爆发以巴警民暴力冲突。

以色列警察和巴勒斯坦人7日晚间在艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）爆发暴力冲突，造成200多人受伤。艾格撒清真寺是伊斯兰教第3圣地，于斋戒月最后一个周五参加礼拜的数以千计巴勒斯坦人塞满清真寺院区。

巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent）表示，东耶路撒冷数个地区8日爆发冲突，造成100多人受伤。

由美国、俄罗斯、欧洲联盟和联合国组成的中东和平四方集团（Middle East Quartet）对8日耶路撒冷爆发的冲突表示「严重关切」。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2021 AFP