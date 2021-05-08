耶路撒冷冲突逾200伤 以色列或有进一步抗议

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（法新社耶路撒冷8日电） 以色列警察与巴勒斯坦人在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）爆发暴力冲突，造成200多人受伤后，以色列今天面临更多的抗议，欧美等国则呼吁保持冷静。

昨天巴勒斯坦人在伊斯兰第3大圣地艾格撒清真寺朝以色列镇暴警察丢掷石块、瓶子和鞭炮，警方则发射橡胶子弹、催泪瓦斯和闪光弹反击。

以色列警方表示，有17名员警受伤。巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent）则通报，在艾格撒清真寺和被以色列兼并的东耶路撒冷发生的暴力冲突中，有205名巴勒斯坦人受伤。

阿拉伯裔以色列人倡议团体呼吁今天发动示威，声援耶路撒冷巴勒斯坦人。阿拉伯裔占以色列总人口的20%。

以色列的坚定盟友美国表示，「极度关切」这起事件，并敦促双方「避免采取升高紧张局势，或离和平更加遥远的举措」。

美国国务院表示：「这包括在东耶路撒冷进行强行驱逐、兴建屯垦区、拆毁民宅和恐怖主义行为。」

欧洲联盟呼吁当局「采取紧急行动缓和耶路撒冷目前的紧张局势」，还说「无法接受暴力和煽动行为，必须对各方的违法人士追究责任」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）表示，他认为以色列政府必须为这起冲突「负责」，并表达「全力支持艾格撒清真寺的英雄」。

© 2021 AFP