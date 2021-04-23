耶路撒冷爆发以巴民众冲突 120多人受伤

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（法新社耶路撒冷23日电） 以色列占领的耶路撒冷东区连夜爆发冲突，医疗人员和警方今天说，有100多名巴勒斯坦人和20名以色列警察受伤，警方禁止在特定地点集会及网上年轻人遇袭影片使得紧张升温。

以色列极右派团体勒哈瓦（Lehava）昨晚在城墙包围的耶路撒冷旧城区内游行，抗议反犹太人暴力，有数百人参加。途中游行民众骚扰巴勒斯坦人，并高呼「阿拉伯人去死」。游行结束后，在旧城区出入口外面爆发了肢体冲突。

自从伊斯兰斋戒月13日开始以来，这个地点到了夜晚经常会出现骚动。巴勒斯坦人抱怨，警方不准他们进入旧城区城墙四周的徒步区，而这是巴人斋月期间白天禁食结束后的热门聚会地点。

此外，近日网路上流传一连串影片，显示阿拉伯年轻人攻击极端正统派犹太人，犹太极端主义分子夜晚也在街头霸凌阿拉伯人，演变为双方冲突，使耶城紧张情势高涨。

巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent）今天表示，现已治疗至少105名伤者，其中约有20人送到了医院。

以色列警方则说，有20名员警在冲突中受伤，其中3人送进了医院。根据警方说法，昨夜有数百名闹事者以暴力扰乱秩序，包括对驻守在旧城区附近的警力投掷石块和物品。

社群媒体上流传的影片并显示，今天凌晨有巴勒斯坦人攻击极端正统派犹太人。以色列警方表示，连夜有50多人被捕。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP