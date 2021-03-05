联准会主席发言未安抚升息疑虑 亚股收低

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（法新社香港5日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔昨天发言，未能缓和投资人对通货膨胀和利率攀升的疑虑，亚洲股市今天续跌，所幸逢低进场买气有助缩小收盘跌幅。

随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种持续展开，新增染疫人数减少，防疫措施陆续解封，加上美国即将推出新的振兴经济方案，种种因素预料将为全球经济带来新活力。

然而投资人也越来越担忧，央行为了应付预期的物价上涨，可能会逐渐收紧过去一年支撑股市走强的超级宽松货币政策。许多市场人士便警告，经济复苏进展若刺激通膨升温，可能迫使央行较原本预期提前升息。

鲍尔在演说中重申，联准会在达到全面就业目标以及随之俱来的高通膨率出现前，不会紧缩货币政策，而这些情况可能还要等上一段时间。

尽管鲍尔表明，联准会准备在必要时介入市场；但他并未透露央行会对公债殖利率攀升采取行动，例如扩大收购公债，使得投资人感到失望。

鲍尔发言后，美国10年期公债殖利率反弹回1.5%以上，来到一年高点。殖利率上升代表价格下跌，投资人之所以抛售公债，因为担忧通膨会吃掉持有这种资产的报酬。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师厄崔尔（Ray Attrill）指出：「市场原本似乎期待鲍尔会更用力打压近期的殖利率涨势。」

美国股市昨天应声重摔，以科技股为重的那斯达克指数跌幅超过2%，几乎进入修正领域，亦即从最近高点回落10%。道琼和标普500指数收盘也挫低逾1%。

这股卖压延续到今天亚洲股市，东京股市收盘下跌0.2%，香港股市收低0.5%，雪梨股市收跌0.7%，首尔股市收低0.6%。新加坡、台北、威灵顿和雅加达股市也全数收黑。上海股市则收平。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP