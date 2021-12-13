联准会会议前投资人观望 亚股持稳

（法新社香港13日电） 尽管美国股市上周结尾表现亮眼，标普指数再创新高，但亚洲股市今天并未跟着士气大振，收盘大致上仍持平，投资人等待本周全球将有连串重要货币政策消息宣布。

广告 继续浏览后续

美股标普500指数10日扬升逾0.9%，收在4712.02点，突破11月创下的史上最高纪录，买气并未受到美国公布11月消费者物价指数大涨6.8%的数据影响。

通货膨胀升温，暗示美国联邦准备理事会（Fed）出手减码超宽松货币政策的时间点可能提前而非延后。市场人士几个月前已开始不安等待政策转变到来。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）先前已示意，央行打算将缩减振兴措施规模的速度加快。联准会本周将召开为期2天的政策会议，鲍尔也将在会后提供市场最新看法。

美股交易商并未受到通膨数据打击，部分因为大多数人已预期如此。分析师并指出，在联准会政策会议登场前，有些投资人可能采取观望态度。

东京股市今天收盘上扬0.71%，上海股市收涨0.40%，威灵顿股市劲扬逾1%，雪梨、曼谷、雅加达和马尼拉股市也都收高。

但香港股市收盘小跌0.17%，首尔、新加坡和台北股市也全数收黑。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP