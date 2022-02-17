联准会会议纪要：通膨居高难下 官员考虑加速升息

（法新社华盛顿16日电） 根据今天公布的联邦准备理事会（Fed）最新会议纪要，面对通货膨胀居高难下，美国央行官员正考虑加快升息速度。

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法新社报导，在联准会1月25至26日会议中，多数官员认为相较于2015至2018年间货币紧缩循环，「加快调升（利率）…可能是恰当的」。

由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发，导致美国数以百万计人民失业，联准会于2020年3月将基准贷款利率调降至零。

但就在2年后，美国面临数十年来最高通膨，联准会已表明准备近期开始调高利率，一般预期下个月首升。

多数经济学家指出，在利率从零开始调升后，今年还将升息数次，若干经济学家现在表示，下个月可能高于往常地调高50个基点（0.5个百分点）。

联准会官员强调，经济复苏较之前循环快速很多。

联准会纪要指出，「相较2015年大环境…参与会议官员见到经济活动成长展望更加强劲、通膨大幅攀升及劳动市场明显紧缩。」

美国失业率于2020年4月攀抵14.7%高峰后，至今年1月时已下滑至4.0%。

在全球供应链大乱和需求激增之际，通膨已连续数月加速攀高。

美国1月消费者物价年增7.5%，为1982年2月迄今最大升幅，且为联准会长期目标2%的3倍多。

许多联准会官员此前预测由疫情带动的物价压力将快速下降，现在则表示物价上涨已更加扩大，部分官员忧心如果薪资调涨，通膨恐将持续攀升。

根据会议纪要，官员「预期近期将适合调高」这项政策利率。

这次联准会纪要让部分经济学家上修预期，其中牛津经济公司（Oxford Economics）经济学家波斯扬齐克（Kathy Bostjancic）现在估计，联准会首次升息幅度为50个基点。

她说：「官员此后应会在后续会议回到25个基点的升息幅度。」她预测联准会今年共将升息6次，幅度为1.75个百分点。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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