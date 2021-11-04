联准会减码英央行不动 欧美股市大多走扬

（法新社纽约4日电） 美国联邦准备理事会（Fed）昨天表示将开始减码疫情支援措施，美股收盘应声再创新高，道琼指数今天开盘回跌。英国央行今天选择暂时按兵不动，欧洲主要股市午盘继续走扬。

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英格兰银行（Bank of England）今天宣布，现阶段将基准利率维持在现有的0.1%低点不变，一反一些市场人士原本预期会升息。

贝伦堡（Berenberg）经济学家皮克林（Kallum Pickering）表示，消息出乎一些市场人士意料，但这是「正确的决定」，因为英国央行将藉此迫使投资人重新思考未来几年较可能的利率路径。

伦敦股市今天午盘涨势未应声停歇，法兰克福和巴黎股市同样攀升。但大西洋对岸的华尔街股市则在昨天登上历史新高后，今天开盘小跌。

联准会昨天宣布，将开始缩减量化宽松（QE）振兴措施每月收购资产速度，其中美国公债将减购100亿美元，房贷抵押证券减购50亿美元。消息激励美国股市收盘攀上历史新高。

联准会昨天还说，在全球最大经济体美国持续复苏同时，将耐心等待时机升息；并再度强调，通货膨胀显着升温只是暂时现象。

投资人数月来对联准会债券收购措施的揣测因而停止，一些交易商也不再因担心央行官员太晚才回应通膨率飙升，而感到不安。

台北时间晚间9时45分，纽约股市道琼指数下跌0.1%，报36121.39点。

伦敦股市FTSE 100指数上涨0.4%，报7281.42点。

法兰克福股市DAX 30指数上涨0.5%，报16041.97点。

巴黎股市CAC 40指数上涨0.5%，报6982.86点。（译者：张正芊）

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