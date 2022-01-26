联准会利率会议备受关注 亚股涨多跌少

（法新社香港26日电） 亚股今天涨多跌少，投资人本周初经历沉重卖压后稍获喘息。联邦准备理事会（Fed）稍晚将结束的利率政策会议受到关注，投资人希望会后能就今后升息计画指点方向。

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在市场面临不确定性数周后，联准会终于将对美国的经济状况发表看法，并说明官员计画如何在不影响复苏情况下，处理创下40年高点的通膨问题。

去年12月的联准会会议纪录显示立场比较偏向鹰派，计划加快缩减购债脚步，以及在年底前升息3或4次。

尽管联准会主席鲍尔（Jerome Powell）承诺会小心调整任何紧缩政策，但世界各地市场已经因为升息的可能而受到冲击，多数主要股市指数今年初至今跌幅都相当深，美股尤其受到严重打击。

Optimal Capital投资策略师史代西（Frances Stacy）告诉彭博电视（Bloomberg Television），鲍尔会尝试采取不那么鹰派的态度，表示政策取决于经济数据，在此同时供应链正在改善，通膨也展现触顶的迹象。 美股连续第2天剧烈波动，亚股则稍微回稳。香港、上海、新加坡、威灵顿、雅加达和曼谷股市都收涨。

东京、首尔、台北和马尼拉则微幅收跌，雪梨股市因国定假日休市。

© 2022 AFP