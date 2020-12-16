联准会加入绿色金融网路 携手对抗气候变迁

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（法新社华盛顿15日电） 美国联邦准备理事会（Federal Reserve）今天表示，加入央行和监管机构绿色金融网路（NGFS），与其他国家中央银行携手对抗气候变迁及应对金融体系的环境风险。

此前联准会已与NGFS合作长达1年，如今加入英格兰银行（BOE）、欧洲中央银行（ECB）、墨西哥银行（BdeM）等的行列，正式成为NGFS一员。

根据NGFS网站显示，NGFS是配合「巴黎气候协定」（Paris Agreement）成立，以「增强金融体系管理风险并动员资金进行绿色与低碳投资的作用」。

NGFS于3年前创立时，仅有8个创始成员。随着联准会与另7个新会员的加入，目前NGFS有83个会员与13个观察员。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）透过声明表示：「随着我们逐渐理解如何能最好评估气候变迁对金融体系的影响，我们期待持续并深化与全球NGFS会员的探讨。」

NGFS主席埃尔德森（Frank Elderson）表示，尽管这个组织在过去3年取得进展，但「我们的工作离结束还早得很」。

埃尔德森在声明中表示：「我们仍然必须共同努力，确保我们能实现净零排放，并应对气候变迁对金融体系造成的风险。」

© 2020 AFP