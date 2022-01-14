联准会官员发言推高升息预期 亚股收挫

（法新社香港14日电） 由于美国联邦准备理事会（Fed）高官连连大力主张对抗通货膨胀，令投资人担心联准会将采取积极作为，可能在今年4次升息，亚洲股市今天下挫。

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联准会主席鲍尔（Jerome Powell）本周承诺会控制物价涨势，也会助长全球最大经济体美国的复苏。这番谈话为投资人情绪产生了亟需的提振作用，因此有助于推升股市普遍上扬。

关于美国通膨看似走稳的数据，为市场增添了乐观气氛，也缓和了投资人对极度宽松货币政策即将结束的疑虑。这个宽松政策是近2年来股市飙涨和全球经济反弹的重要因素。

但在联准会接二连三官员13日发言后，市场情绪逆转。

联准会副主席人选布兰纳德（Lael Brainard）在国会参议院的任命案听证会上表示，利率可能在3月就会调升。费城联邦准备银行（Fed Bank of Philadelphia）总裁哈克（Patrick Harker）也支持这么做，并表示，除此之外，今年可能还会再升息3次。

芝加哥和圣路易市（St. Louis）的联邦准备银行总裁也提出类似升息次数的预言。亚特兰大联邦准备银行总裁波士蒂克（Raphael Bostic）也乐于看到3月升息。

联准会12月决策会议记录显示，官员亟欲快速采取行动以平抑物价、加速退出大规模收购债券计画，然后开始出脱联准会手中的美国公债。购债等措施原本就是为了使利率维持在空前低点。

由于科技企业较易受到借贷成本攀升影响，美国股市那斯达克指数昨天收盘应声重挫逾2%，亚洲股市今天也出现卖压。

东京股市收盘挫跌1.3%，上海股市收挫1.0%，雪梨和首尔股市跌幅同样都超过1%。香港股市则小跌0.2%，威灵顿、台北、马尼拉和曼谷股市也全数收黑。

新加坡和雅加达股市则逆势收红。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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