联准会官员：美经济全然复苏还要一段时间

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（法新社纽约27日电） 纽约联邦准备银行总裁威廉斯（John Williams）今天表示，美国经济若要全然复苏「将会花些时间来完成」，他并说Delta变异株的深远影响已在最近的数据浮现出来。

法新社报导，威廉斯在纽约经济俱乐部（Economic Club of New York）的演说中指出，复苏力道持续显示出扎实动能。

他说，但「COVID-19（2019冠状病毒疾病）的直接与间接效应仍在左右我们的生活方式」，而最近一波的疫情「正影响着消费支出和工作机会」。

联准会（FED）主席鲍尔（Jerome Powell）则再度强调，复苏大多要看COVID-19疫情发展情况。

鲍尔、威廉斯以及联准会理事布兰纳德（Lael Brainard）在不同场合先后承认，最近物价有上扬趋势，但他们再次归因大多与疫情相关，而这些因素假以时日会消退。

布兰纳德在出席全国企业经济协会（National Association for Business Economics, NABE）时表示，有「很好原因」来预期通货膨胀将温和持平。

联准会偏好的通膨参考指标「个人消费支出（PCE）物价指数」7月时攀升，年增率来到4.2%，远高于联准会设定的2%目标。

虽说供应瓶颈、招聘困难等各项限制可能「比预期中还来得更大、时间也更久」，鲍尔说，联准会有工具来维持通膨率在目标2%上下。

威廉斯则说，劳力市场仍有「一段长路要走」，才能达到联准会的最大就业目标；他并指出，目前的工作机会比疫情爆发前减少了500多万个。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP