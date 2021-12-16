联准会宣布鹰派政策对抗通膨 亚股收涨

（法新社香港16日电） 美国联邦准备理事会（Fed）宣布更鹰派货币政策路径，除了加速退出疫情下金融支援措施，并预告接下来几年将数度升息，消息为投资人移除大量不确定性，亚洲股市今天应声收高。

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联准会昨天所公布备受瞩目的决议，尽管预告超宽松货币政策的时期即将结束；但针对数月来通货膨胀显着升温，美国央行确实提出克服问题的计画蓝图，仍受到投资人欢迎。因许多人原本担忧，通膨趋势恐危及经济复苏。

联准会决策官员表示，他们打算明年3月结束收购债券措施，为升息铺路。市场密切观察的一项美国利率走势指标显示，联准会可能在2023年底前升息6次。

联准会最新决议符合预期，也有助缓和交易场上焦虑情绪。由于美国消费者物价增幅已来到40年高点，投资人担心，央行官员若落后趋势，恐任由物价上涨失控；有些人还警告，若经济成长停摆，可能出现停滞性通膨。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）在为期2天政策会议会后记者会上表示，明年物价很可能继续攀涨，但他仍看好美国经济。「今年经济活动预计会有强健成长速度，反映出疫苗接种的进展及经济重启。总体需求依旧非常强劲。」

德意志资产管理（DWS）经理人薛曼（Christian Scherrmann）指出，联准会15日的决定，「似乎是重塑其通膨管理机构名誉的第一步」。

美国股市3大指示昨天收盘应声劲扬，亚洲股市今天大多跟进。东京股市受到美元兑日圆汇价上扬、有利出口商激励，收盘扬升2.1%。上海股市收高0.8%，新加坡、首尔、台北、马尼拉和曼谷股市也全数收红。

香港股市先跌后涨，但终场涨幅缩小至0.2%。由于投资人担忧美国可能对中国企业祭出新制裁，导致港股科技股下跌，拖累大盘。雪梨和威灵顿股市则收黑。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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