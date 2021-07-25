联准会将开决策会议 料维持宽松货币政策

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（法新社华盛顿24日电） 随着物价上涨、新型COVID-19（2019冠状病毒疾病）变种扩散，美国经济风险更增，联邦准备理事会（Federal Reserve）预料会维持宽松货币政策，协助企业与劳工熬过疫情。

制定决策的联邦公开市场委员会（FOMC）准备在27 日召开2天会议，市场与交易商将密切关注能否从中找到蛛丝马迹，得知联准会将在何时开始缩减每月大型购债计画。

购债计画目的在放宽危机时的借贷条件，但近来因企业解封及消费者大肆挥霍封城数月期间存下的款项，通膨来到空前新高，购债计画备受各界审视。

在经济达到最大就业前，联准会是否会重新考虑维持基准利率在零的承诺，也将是各界关注焦点。联准会主席鲍尔（Jerome Powell）重申通膨上升只是经济回归正常的短暂影响，如果通膨持续太久，联准会也有工具做出回应。

但纽约CFRA Research首席投资策略师史托瓦尔（Sam Stovall）表示，物价飙涨的速度可能让联准会跌破眼镜，「他们嘴里还是说这是短暂现象，但其实他们坐立难安，觉得有点紧张，因为数字有点高过预期」。

然而联准会本周或今年任何时候预料都不会改变他们的振兴政策，鲍尔先前已经承诺，若政策有变都会提前讲清楚。分析师也认为，鲍尔或许会等到预定8月举行的全球央行年会时，才会改弦易辙。

© 2021 AFP