联准会理事喊3月升息2码 预警乌克兰冲击

（法新社华盛顿25日电） 美国联邦准备理事会（Fed）理事华勒24日表示，美国经济足够强健，因此政策利率应该由目前的0%左右到夏季时调高到1%，且首次升息幅度可以大到平常的2倍。

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不过，由于俄罗斯入侵乌克兰，恐怕会推高全球大宗商品价格，并使得美国经济复苏在通货膨胀高涨下受挫，因此华勒（Christopher Waller）认为，联准会结束宽松货币政策的计画可能得改变。这些政策是在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情肆虐时，联准会为了支撑美国经济而祭出。

华勒在美国加州大学圣巴巴拉分校（University of California, Santa Barbara）发表演说时表示：「我预期通货膨胀率停留在高档，且未来几个月只会显示微小降温迹象。」

「有鉴于此，我认为适当的利率政策，是让目标区间在初夏时来到1%至1.25%。」

美国去年消费者物价指数（CPI）涨幅飙上数十年来高点，因此外界预料，联准会决策机关联邦公开市场委员会（FOMC）3月15至16日开会时，将出手升息。这将是它自疫情开始时将利率降至0%水准后，首度升息。

尽管联准会一次升息通常调高一码（0.25个百分点），但华勒表示，若3月会议一次便升息2码，「将有助表达委员会对付高通膨的决心」。

不过华勒也说：「在乌克兰受到攻击下，世界情势当然可能有所不同；这或许意味（货币政策）紧缩幅度要更小才适当，但这还要再观察。」

他又说，美国利率若到夏天时回升至1%，仍略低于疫情爆发时的水准；而未来升息步伐，则要看今年通货膨胀如何波动。

另外，联准会在疫情期间为了让放款环境更宽松，累计收购了数兆美元债券。FOMC已示意，随着经济复苏，有意将这部分资产减持。

华勒表示，他希望这项行动在7月之前开始，以「符合促进FOMC的就业和通膨目标，并且在事前对大众做好沟通，好让计画可以预期」。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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