联准会理事预期 美国明年春季启动升息

（法新社华盛顿17日电） 美国联邦准备理事会（Fed）成员今天指出，因预料通货膨胀高涨将持续一段时间，联准会可能在明年3月结束购债计画不久后就会升息。

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法新社报导，联准会本周稍早宣布，在今年11月见到美国近40年来通膨最大增幅后，将加快脚步终结刺激计画。

联准会理事华勒（Christopher Waller）表示，15日的决定得以让决策者藉调高基准利率快速因应通膨急涨，他估计在购债计画结束不久后的明年春季启动升息。

当他被问到更精准的日期时，华勒回答：「如果情势需要，我们会以（明年）3月为启动升息的可能日期。」

他预期美国经济未来几个月将强劲成长并快速回复完全就业，这是联准会将利率由零上调前的关键标准。联准会在2020年3月疫情爆发之初就维持利率在零的水准。

不过他仍谨慎表示：「这项展望的一大不确定因素，当然就是COVID-19（2019冠状病毒疾病）的变异株Omicron。」

这种新变异株恐导致新的限制措施，可能减缓经济成长速度，并「加速劳工和货品供应短缺，以及增加通膨压力」。

他说，将需要几个月时间观察通膨是否如预期般缓和下来。（译者：徐睿承）

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