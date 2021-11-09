联准会警告 中国恒大风险可能冲击美国经济

（法新社华盛顿8日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天表示，中国房地产业承受的压力，包括恒大集团债台高筑构成的问题，如果先扩散到中国金融系统，之后可能冲击到美国。

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联准会最新的「金融稳定报告」（Financial Stability Report）提到，中国监管机关对房地产业负债累累、价格膨胀感到担忧，因此采取行动因应，这些压力可能会导致「房地产价格突然修正」，冲击中国的金融系统。

恒大集团是中国规模最大的地产开发商，各界对恒大债台高筑的担忧已重挫投资人信心，动摇中国庞大的房地产市场，但恒大最近仍偿付了外界原本预期无法支付的利息。

金融稳定报告提到：「有鉴于中国经济与金融系统的规模，以及其与世界其余地方的广大贸易连结，在风险情绪恶化之下，中国的金融压力可能会让全球金融市场感到紧张，对全球经济成长构成风险，进而影响美国。」

这个问题是联准会认为可能冲击美国的数个潜在金融风险之一。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）9月曾淡化恒大带来的风险，称美国没有直接曝险，但也说可能将重挫全球消费者信心。

© 2021 AFP