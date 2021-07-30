联准会货币政策暂不动 港股领涨亚股

广告 继续浏览后续

（法新社香港29日电） 美国联邦准备理事会（Fed）表示，复苏步上正轨，但还不到紧缩货币政策的时候，推升亚股。同时港股在中国试图安抚对当局近来打压动作感到不安的投资人情况下，恒指大涨3%。

投资人也乐见美国总统拜登金额上兆美元的基础建设法案取得进展，拜登称这项法案可以让「美国脱胎换骨」，继规模庞大的振兴经济方案之外，再大力挹注美国这个全球最大经济体。

联准会在外界密切关注的决策会议后表示，疫情后的复苏进展良好，但现在结束超宽松货币政策还过早。

联准会表示，只要有需要遏制失业率，联准会将维持大规购债计画，以及处于纪录低点的利率，让通膨升温一段时间。

摩根资产管理公司（JPMorgan Asset Management）亚太地区首席市场策略师许长泰（Tai Hui）表示：「联准会这次的会议没有重大政策改变，大致在外界预料中。」

「值得注意的是，联准会认为美国经济朝目标迈进『有所进展』，强力暗示最早会在12月缩减资产收购计画。」

新加坡银行（Bank of Singapore）分析师茂希丁（Mansoor Mohi-uddin）同意这样的看法，他说：「缓慢退场可能可以让风险资产于2021年期间继续受惠。」

从22日到27日下午累计大跌超过9%的香港股市，今天表现抢眼，收盘大涨3%，来到26315.32点，延续前一个交易日的涨势。上海综合股价指数收盘上涨1.5%，来到3411.72点。

中国当局试图安抚市场对于北京近来打击补教业、科技业和地产业的疑虑，澄清不是在打压获利企业。

日股日经指数今天收涨0.7%，来到27782.42点。首尔、雪梨、新加坡、威灵顿、和台北股市都收涨。

© 2021 AFP