联准会释出3月升息讯号 仍预期今年通膨会降低

（法新社华盛顿26日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天表明准备于今年3月升息；这将是联准会自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发后将利率调降至零以来首度升息。

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此举将终结宽松货币的年代。在疫情期间，华尔街股市因宽松货币政策而频创历史新高。

联准会货币政策委员会稍早举行今年首次会议，鲍尔在会后记者会中强调美国央行对抗通货膨胀的意愿，同时预估今年物价会下滑。

鲍尔针对联准会未来计画直言：「若条件适当，我认为委员会倾向在3月会议中调高联邦资金利率。」

他避谈未来升息的可能幅度，仅说美国的经济复苏力道够强劲，足以应付更高的借贷成本。

他提到因疫情受创的就业市场呈强力反弹。他说，「目前有升息空间，不致威胁到劳动力市场」，他描述现在的劳工和雇主状况都很吃紧，许多企业难以聘请到人力。

美国去年消费者物价飙涨7%，达1982年以来最高峰，鲍尔这番言论反映了联准会的政策轴心。美国官员去年底就不再坚持通膨只是一时、利率可维持在低点以确保经济全面复苏的看法。

然而，在疫苗接种方面有进展和供应紧缩减缓的情况下，负责制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）仍预期物价压力会降低。

鲍尔在记者会中也表达类似看法，他表示，促使通膨升高的原因主要是「疫情导致的混乱」，「我们依然预期今年内会降低」。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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