联准会：年底可能缩减购债规模 不急于调高利率

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（法新社华盛顿27日电） 联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天指出，美国经济正走在回归强健就业市场的轨道上，但强调不急于因应暂时性通膨压力而调高基准放贷利率。

法新社报导，鲍尔在怀俄明州杰克森霍尔（Jackson Hole）举行的全球央行总裁年会发表演说表示，联准会可能今年底前开始撤回刺激措施，但他未提供任何计划如何缩减大规模购债的相关细节。

鲍尔强调，美国央行还不会调升基准放贷利率，也不会对暂时性通膨压力做出反应。

在这场外界高度瞩目的演说中，鲍尔指出，虽受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株肆虐影响，经济已持续复苏并展现就业强劲成长力道。

美国7月通膨年增率高达4.2%，但鲍尔表示，诸如二手车价格飙涨等暂时性通膨压力减轻，通膨年增率可能下滑。

他提出警告，为了因应暂时性通膨压力的做法，「有可能弊多于利」。

鲍尔警告：「时机不当的政策可能会减缓企业聘雇和其他经济活动，并导致通膨低于预期。」他还说，就业市场已持续恢复生气，犯下「这样的错误尤其可能造成伤害」。

鲍尔表示，尽管有任何逐步缩减购债之举，仍会有大量刺激维持下去。「今年开始减缓收购资产步调，可能是适当的」。（译者：徐睿承）

© 2021 AFP