联合利华出价1.8兆遭拒 仍想买葛兰素史克消费保健品部

（法新社伦敦17日电） 英国民生消费用品巨擘联合利华开价约500亿英镑（新台币1兆8800亿元），欲收购英国药厂葛兰素史克的消费保健用品部门，但遭到拒绝。联合利华今天表示，将加紧收购提案的行动。

广告 继续浏览后续

葛兰素史克（GlaxoSmithKline，GSK）消费保健用品（Consumer Healthcare）部门有舒酸定（Sensodyne）牙膏、止痛药普拿疼（Panadol）和感冒药Theraflu等产品，多数68%股份由葛兰素史克持有，其余股份属于美国大药厂辉瑞（Pfizer）。

葛兰素史克周末披露，曾接获联合利华（Unilever）3度对消费保健用品部门提出非合意收购提案，但全都因价格太低而拒绝。

葛兰素史克今天早盘股价应声劲扬4.8%；联合利华股价则重挫6.6%，在伦敦股市FTSE指数中领跌。

葛兰素史克正寻求将消费卫生用品部门分拆，以便把焦点集中在主力的制药业务。这个部门2021年销售额为96亿英镑（约新台币3610亿元）。

葛兰素史克表示，联合利华最后一次开价是在2021年12月20日，价格包括417亿英镑现金和价值83亿英镑的联合利华股票；但董事会「一致同意」，这个出价低估了部门的价值和未来前景。

英国投资服务网站「互动投资人」（Interactive Investor）投资部门主管史考勒（Victoria Scholar）认为，联合利华可能得尽快把出价提高到550亿英镑左右，以免和私募基金对手买家卷入竞标战。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2022 AFP