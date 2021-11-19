联合利华1420亿出售茶饮事业 追求高成长领域

（法新社伦敦18日电） 英国消费品集团联合利华公司今天表示，已同意以45亿欧元（约新台币1420亿元）出售旗下全球茶饮事业ekaterra，包括立顿（Lipton）及PG Tips等品牌。

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联合利华（Unilever）执行长乔安路（Alan Jope）声明说，将茶饮事业出售给私募基金CVC资本合伙公司（CVC Capital Partners），主要是联合利华寻求其他方面有更高的成长机会。

他说，投入成长性更高的领域，是联合利华成长策略很重要的一部分。

联合利华表示，ekaterra茶饮部门共有34个品牌，除了立顿与PG Tips外，还有Pukka、T2及TAZO等，去年营收约20亿欧元。

法新社报导，这项交易需经主管机构批准，预定明年下半年完成。

不过，联合利华仍保留了部分业务并未售出，包括在印度、尼泊尔与印尼的茶饮事业，以及百事立顿（Pepsi Lipton）即饮茶合资公司及相关运销事业。

上个月联合利华财报指出，拜物价上涨所赐，销售呈现成长，但警告高成本压力会延续到明年。

许多经济体在疫情封锁后重启经济活动，在供应紧缩与强烈需求下，全球正经历强烈通货膨胀。（译者：纪锦玲）

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