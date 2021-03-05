联合国专家促祭出全球武器禁运令 制裁缅甸军方

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（法新社日内瓦4日电） 联合国一名人权专家今天对缅甸残暴镇压反政变抗议示警，他说，联合国安全理事会应实施「全球武器禁运令」，并对缅甸军方祭出针对性制裁。

联合国针对缅甸人权情况的特别报告员安德鲁斯（Thomas Andrews）在最新报告中，呼吁国际社会「立即、果断行动」，以支持要求恢复民主的缅甸民众。

他说：「我们不能再让风险升高了」。

他表示，联合国安理会应立即「祭出全球武器禁运令」，并「对缅甸军方及其收入来源实施针对性经济制裁」。

这份报告提到，安理会也应将缅甸局势一案交付国际刑事法院（International Criminal Court），「以调查并对已发生的残暴罪行起诉」，包括种族灭绝、战争罪与违反人道罪。

同时，安德鲁斯也说，联合国与国际社会必须拒绝承认军政府为缅甸的合法政府。

他在声明中说：「我敦促安理会成员关注我们在缅甸目睹的无情残暴行径。」

缅甸自军方2月1日发动政变掌权后陷入动荡，结束10年来的民主实验，引发大规模民众起义，而军政府日益试图使用致命武力镇压。

昨天是缅甸抗议政变以来最血腥的一天，联合国表示，至少有38人身亡。从缅甸流出的线上影片显示，安全部队朝群众开枪，现场有尸体躺在血泊当中，死者头部有子弹伤口。

© 2021 AFP