联合国为乌克兰100万人供应食物

（法新社罗马30日电） 联合国世界粮食计画署（WFP）今天表示，联合国正为乌克兰境内约100万人提供紧急食物，但警告有更多人正在挨饿，有些成人为了让孩子们有得吃，宁可自己饿肚子。

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俄罗斯入侵乌克兰一个月后，总部位在罗马的WFP称，尽管有安全上的问题，但WFP已设法「供应食物给乌克兰各地最弱势的人群」。

那包括向第二大城哈尔科夫（Kharkiv）的许多家庭提供33万条新出炉的面包，并透过两个跨机构人道车队，向北部城市苏米（Sumy）及哈尔科夫的冲突地区提供食物。

WFP说，预计未来几天会有更多运送食物的车队抵达乌克兰。

WFP乌克兰紧急协调员克恩（Jakob Kern）在一份声明中说：「从头开始建立行动并取得食物供给100万人，堪称是一场巨大的挑战。」

但他补充说：「如今架构已然就绪，我们需要资金以继续提供援助，帮助300万有需要的人。」

这个联合国机构表示，乌克兰境内有超过650万人流离失所，食物是人们最关心的3大问题之一，估计有45%的人担心找不到足够的食物。

WFP说：「据报现在有1/5的人不得不减少用餐的份量和次数，还有些成人不吃饭，好让他们的孩子有饭吃。」

该机构表示需要5亿9000万美元，来帮助乌克兰310万有需要的人。

© 2022 AFP