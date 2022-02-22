联合国人权专家吁中俄停止军售缅甸军政府

（法新社日内瓦22日电） 联合国人权专家今天指控，缅甸于去年2月爆发政变迄今，联合国安全理事会成员国中国、俄罗斯及塞尔维亚仍持续向缅甸军政府提供武器，且这些武器被用来攻击和杀害平民。

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联合国缅甸人权情况特别调查员安德鲁斯（Tom Andrews）敦促安理会紧急召开会议，以「针对决议进行辩论与表决，至少应禁止被缅甸军方用来攻击并杀害平民的那些武器转移行为。」

安德鲁斯今天发布报告，详细说明军政府从哪里取得武器。报告强调，安理会的2个常任理事国中国和俄罗斯尽管手握否决权，但仍是军政府的武器主要供应来源。

安德鲁斯透过声明表示，「虽然证据显示，军政府去年发动政变以来，所犯暴行皆未受惩罚，联合国安理会成员国俄罗斯和中国仍继续向缅甸军政府提供许多战机、装甲车，俄罗斯还承诺将提供更多武器。」

他还指出，「同一时期，塞尔维亚也授权向缅甸军方出口火箭和大炮。」

在报告中，安德鲁斯坚称，中、俄、塞三国皆「完全了解它们转移的武器将被用来攻击平民，它们的行为很 可能已违反国际法。」

报告列出2018年以来曾同意向缅甸转移武器的国家，当时缅甸军方对洛兴雅（Rohingya）少数民族的种族灭绝纪录大量浮现，联合国调查团队也敦促对缅实施武器禁运。

据报告内容，2018年以来，以色列、印度、巴基斯坦、韩国、白俄罗斯、乌克兰都曾供应武器给缅甸军方，但政变爆发后，仅中、俄、塞三国仍持续提供武器。

安德鲁斯呼吁，「联合国成员国和安理会必须紧急采取行动，阻止向军政府出售武器，如今人命和安理会信誉都岌岌可危。」

联合国资料显示，缅甸自2021年2月1日发生政变后，一直处于混乱状态，经济陷入瘫痪，超过1500名平民在军事镇压行动中丧生，至少1万2000人遭到拘捕，另有逾44万人被迫流离失所。

© 2022 AFP