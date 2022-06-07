联合国人权报告：停止以巴冲突 须终结以色列占领

（法新社日内瓦7日电） 以色列和巴勒斯坦冲突已经持续了数十年，联合国调查员今天将暴力事件无法休止归咎于以色列持续占领和歧视巴勒斯坦人，引发以色列愤怒和抗议。

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法新社报导，联合国人权理事会（UNHRC）任命一个高阶调查团，就漫长以巴冲突「所有潜在根本原因」展开调查。调查团将矛头直接指向以色列。

调查团报告指出：「结束以色列的土地占领...对于结束持续不断暴力循环，仍然有其必要性。」

这份18页报告主要聚焦于针对过去联合国调查、报告和对情势所作裁定进行评估，以及有关调查后来如何及是否贯彻执行。 曾任联合国人权事务高级专员的皮莱（Navi Pillay）引领调查。她在声明中说：「与潜在根本原因有关的调查结果和建议，一面倒地将矛头指向以色列，我们认为这是项指标，显示这起冲突的不对称本质，以及一国占领另一国的事实。」 巴勒斯坦武装团体哈玛斯（Hamas）去年5月和以色列爆发战争，造成巴、以各260人、13人丧生。以色列拒绝跟在那之后成立的调查委员会（Commission of Inquiry）合作。

这个调查委员会是UNHRC下令进行的最高层级调查，除被赋予调查冲突激增的任务，也针对以色列和遭到占领的巴勒斯坦自治区（Palestinian Territories）违反国际人道和人权法的所有情事展开调查，包括对东耶路撒冷（East Jerusalem）。

这也是调查委员会首度被赋予针对在以色列进行系统性侵害展开调查的任务。

以色列对于遭到调查予以抨击，批评皮莱「拥护反以色列理念」。

以色列外交部发言人海亚特（Lior Haiat）2月曾告诉记者，「她被任命为委员会成员，实在是丢人现眼」。

© 2022 AFP